В Беларуси появился новый документ о согласии пациента на сложное медицинское вмешательство. Вот как это работает

В Беларуси появился новый документ - единая форма согласия пациента на сложное медицинское вмешательство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белорусский Минздрав принял постановление о введении нового документа – формы согласия пациента на сложное медицинское вмешательство. Раньше единой формы предварительного информированного добровольного согласия пациента на сложное медицинское вмешательство в Беларуси не было, сообщает пресс-служба Минздрава.

Тот, кто подписывает документ (сам пациент, или его законный представитель, или кто-то из его близких родственников), прежде чем сделать это, должен получить от врача информацию о том, какое вмешательство предполагается провести, для чего это будет сделано, какие прогнозируются результаты. Также врач должен рассказать о методах оказания медпомощи и возможных последствиях отказа от медицинского вмешательства, предоставить информацию о квалификации медперсонала, который будет оказывать помощь.

-Документ соответствует современным представлениям о правах человека на получение достоверной информации о состоянии собственного здоровья и совершение осознанных действий в отношении собственного здоровья, - говорится в сообщении пресс-службы.

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