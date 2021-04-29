Могилевчанин арендовал Range Rover, а через месяц продал его за 3,5 тысячи долларов

Снимок носит иллюстартивный характер. Фото: pixabay.com

Могилевчанин арендовал Range Rover, а потом продал его за 3,5 тысячи долларов. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале Следственного комитета.

- Удалось установить, что 24-летний молодой человек в феврале 2021 года заключил с индивидуальным предпринимателем договор проката автомобиля Range Rover, стоимость которого более 66 тысяч рублей. Через месяц парень продал арендованный автомобиль за 3,5 тысячи долларов. Покупателю он объяснил, что машина принадлежит его сестре, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что после этого молодой человек передал авто, все необходимые документы и обязался в ближайшее время переоформить его на себя для заключения договора. Затем автомобиль перепродали за такую же сумму покупателю из России.

- После того, как парень перестал оплачивать аренду автомобиля, представитель предпринимателя обратился к силовикам. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело за мошенничество, которое совершено повторно, в особо крупном размере. Он находится под стражей, - пояснили в СК.

В ведомстве проинформировали, что на данный момент выясняется, причастен ли мужчина к другим подобным преступлениям.

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