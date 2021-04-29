Фотофакт: Посмотрите на малышку муфлона, которая появилась на свет в Минском зоопарке

В Минском зоопарке родилась малышка муфлона. Фото: страница зоопарка в Инстаграм

В Минском зоопарке более недели назад на свет появилась малышка муфлона. Об этом сообщили в Инстаграм на официальной странице зоопарка.

– Малышка-ягненок на свет появилась более недели назад. Она бойкая, резвая и веселая. Хотя она еще совсем и крошка, но уже начала активно изучать окружающий мир, ловко прыгает по камням в вольере и быстро бегает, - говорится в сообщении.

Посетители зоопарка уже могут увидеть новорожденную малышку.

Как рассказала БелТА младший научный сотрудник учреждения Оксана Буко, когда животное немного подрастет, его отправят жить в другой зоопарк.

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