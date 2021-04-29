В Витебске мужчина гонялся за детьми и подростками с ножом

В Витебске мужчина бегал по двору за детьми и подростками с ножом. Фото: Следственный комитет.

В Следственном комитете рассказали подробности уголовного дела об особо злостном хулиганстве, совершенном в Витебске. Мужчина гонялся с ножом за детьми и подростками.

Это произошло в одном из дворов по улице Титова вечером 2 апреля. Вначале мужчина подошел к детям 8-9 лет, которые играли во дворе. Он начал нецензурно ругаться на детей, а когда дети разбежались, попытался догнать некоторых из них.

Дети разбежались по домам и рассказали родителям о том, что случилось, а мужчина нашел другой объект для претензий – компанию подростков 13-15 лет. Он подошел к подросткам и начал угрожать им ножом. Подросткам также удалось убежать. Двое взрослых парней хотели урезонить мужчину, но он им тоже продемонстрировал нож.

Пьяный хулиган продемонстрировал нож и двоим взрослым парням, которые хотели его урезонить. Фото: ГКСЭ.

В милицию в тот вечер несколько раз позвонили и потерпевшие, и свидетели. Хулигана задержали. Мужчина был пьян, в его крови нашли 3,36 промилле алкоголя. С показателем 3,6 промилле многие уже впадают в алкогольную кому, а при 4-6 промилле алкоголя в крови может наступить смерть.

-Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и покушение на убийство, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.