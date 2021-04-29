«Мальчик держал на руках ребенка, на лице у него были ожоги»: в Мядельском районе подросток спас двухлетнего брата на пожаре

В Мядельском районе подросток спас двухлетнего брата на пожаре. Фото: МЧС

В Мядельском районе в деревне Сидоровичи 28 апреля, в среду, случился пожар в деревянном одноэтажном доме. В доме, на момент возгорания, находилось двое детей. Об этом проинформировали в МЧС.

- Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 19.56. Когда спасатели приехали на место, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем. На момент пожара в доме находились двое детей – 2-х и 12-ти лет. Еще один ребенок был у соседей. Родителей дома не было, - пояснили в ведомстве.

И отметили, что до приезда спасателей 12-ти летний подросток спас своего двухлетнего брата.

- Один из очевидцев, подбежав к дому, увидел, как мальчик на руках держал ребенка. На лице и руках у него, помимо ожогов, были и пореза, а остекление окна кухни в доме было разбито. Очевидец забрал с рук подростка ребенка, после чего тот потерял сознание, - рассказали в МЧС.

У 12-летнего мальчика – ожоги различной степени тяжести, а также порезы рук и лица. Он находится в больнице. Состояние у него крайне тяжелое.

Причина, по которой произошло возгорание, устанавливается.

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