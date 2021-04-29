Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 апреля 2021 11:40

На брестского активиста Андрея Шарендо завели уголовное дело по факту публичного оскорбления президента

Оскорбление усмотрели в интервью, которое было размещено на одном из интернет-ресурсов
Инна КОРСАК
КомментироватьОставить комментарий
На брестского активиста Андрея Шарендо завели уголовное дело по факту публичного оскорбления президента

На брестского активиста Андрея Шарендо завели уголовное дело по факту публичного оскорбления президента

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На брестского активиста Андрея Шарендо завели уголовное дело по факту публичного оскорбления президента. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.

- В ходе проведенного мониторинга информации, которая размещается в Интернете, прокуратура Брестской области установила, что на одном из ресурсов 29 марта 2021 года было размещено интервью, в котором от имени местного активиста Андрея Шарендо содержатся призывы к протестам, а также выражения и формулировки, которые публичного оскорбляют президента Беларуси, - написано в сообщении.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса – Публичное оскорбление главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении незарегистрированного Правозащитного центра «Весна».

Стало известно, в чем СК подозревает лишенный регистрации белорусский правозащитный центр и почему проходили обыски в его офисах. (подробности)

В отношении главы Объединенной гражданской партии Козлова возбудили уголовное дело.

Николай Козлов узнал об этом от своего адвоката. (подробности)

Брест: новости