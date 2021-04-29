На брестского активиста Андрея Шарендо завели уголовное дело по факту публичного оскорбления президента Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На брестского активиста Андрея Шарендо завели уголовное дело по факту публичного оскорбления президента. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.

- В ходе проведенного мониторинга информации, которая размещается в Интернете, прокуратура Брестской области установила, что на одном из ресурсов 29 марта 2021 года было размещено интервью, в котором от имени местного активиста Андрея Шарендо содержатся призывы к протестам, а также выражения и формулировки, которые публичного оскорбляют президента Беларуси, - написано в сообщении.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса – Публичное оскорбление главы государства.

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