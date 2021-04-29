В Минске роженица сбежала из роддома, чтобы украсть штаны в торговом центре

Женщина в Минске бросила ребенка в роддоме и отправилась воровать. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В необычной ситуации пришлось разбираться правоохранительным органам в Минске. 31-летняя роженица сбежала из роддома, бросив малыша. Женщина отправилась прямиков в торговый центр, где украла несколько предметов одежды.

Историю рассказывает агентство Минск-Новости со ссылкой на заместителя прокурора Октябрьского района Минска Евгения Матюшенко.

Из роддома женщина ушла через пару дней после того, как родила дочь. Она пошла в торгово-развлекательный центр и из двух магазинов вынесла одежду – брюки и джемпера. Каким-то образом ей удалось пронести украденое через радиочастотные ворота. Воровка спряталась в туалете, чтобы снять с одежды магнитные клипсы. Там ее заметила покупательница и рассказала охраннику. Общая стоимость украденных вещей – 320 рублей.

Воровку задержали. Ей удалось разжалобить сотрудников милиции – женщина плакала и просила отпустить ее к новорожденному ребенку. У нее взяли объяснение и отпустили, но в роддом женщина так и не вернулась. Ее нашли и водворили в СИЗО.

Оказалось, что 31-летняя женщина уже была судима за кражи и уклонение от отбывания наказания. Кроме того, в 2013-м ее лишили родительских прав на годовалого сына. Ребенок до сих пор на гособеспечении, а мать расходы на его содержание не возмещает. Теперь ей придется ответить и за кражу, и за уклонение от возмещения расходов на содержание ребенка.