Блогера из Гомеля, который в Москве во время стрима избил девушку, будут судить. Вот что ему грозит

Блогер из Гомеля во время стрима в Москве избил девушку. Фото: Сильные Новости, кадр из видео.

В Москве за избиение девушки в прямом эфире будут судить блогера, известного под ником Mellstroy. Это гомельчанин Андрей Бурим, который некоторое время назад переехал в Москву. Бурим специализируется на так называемых треш-стримах. Он ведет трансляцию с молодежных вечеринок, на которых заставляет их участников выполнять странные, порой опасные или непристойные задания.

В Гомеле в 2017 году на Бурима тоже заводили уголовное дело. Тогда он по видеосвязи уговаривал несовершеннолетних девушек раздеваться и транслировал этот процесс в своем канале, пишут Сильные Новости. Тогда Mellstroy смог уйти от ответственности.

История, за которую Бурима будут судить в Москве, произошла в октябре 2020 года. Во время одного из стримов он избил девушку – блогера и модель Алену Ефремову. Бурим схватил ее за шею, не менее шести раз ударил головой о стол и толкнул так, что та упала. Все это видели не менее десяти гостей вечеринки и подписчики Mellstroy, которые смотрели стрим.

-Пресненской межрайонной прокуратурой г. Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя Москвы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 (побои) УК РФ, - сообщается на сайте прокуратуры города Москвы.

По российским законам блогеру грозит до двух лет лишения свободы.