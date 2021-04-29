В Беларуси телеграм-канал «PALCHYS» признан экстремистским. Фото: pixabay.com

В Беларуси телеграм-канал «PALCHYS» признан экстремистским. Телеграм-канал внесли в республиканский список экстремистских материалов.

Данное решение было вынесено в суде Партизанского района Минска 20 апреля, во вторник. Оно подлежит немедленному исполнению.

Телеграм-канал «PALCHYS» ранее вел блогер Эдуард Пальчис, который признан политическим заключенным.

В Беларуси телеграм-канал «PALCHYS» признан экстремистским. Фото: скриншот с документа

Напомним, что Эдуард Пальчис должен был выйти на свободу в октябре 2020 года после 30-суточного административного ареста, но этого так и не случилось.

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