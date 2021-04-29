Александр Лукашенко 29 апреля собрал во Дворце Независимости правительство и всех губернаторов. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 29 апреля, собрал во Дворце Независимости правительство и всех губернаторов. На совещании обсуждалась ситуация в сфере агропромышленного комплекса, текущее положение дел, проблемные вопросы, пути их решения . Об этом сообщает БелТА.

Президент на совещании заявил, что 2020 год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений: границы закрылись, разрушились многолетние торговые связи, а государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке.

- Я не исключаю, что кому-то это было нужно. Но тот факт, что этим воспользовались многие, наверное, для тех, кто присутствует сегодня здесь, не является секретом, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в ковидном испытании победили национальные интересы, особенно в такой фундаментальной сфере, как обеспечение приоритетных потребностей населения.

- Вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Весной 2020 года в мире были чуть ли не панические настроения: не знали даже, как посеять и вырастить урожай, а также предрекали дефицит продуктов питания. В мире все так и произошло. На сегодняшний день рост цен на продукты питания превысил 10% по всей планете. Но в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подковыривают, а сильно угрожают, показали свою эффективность. Благодаря потенциалу, который мы смогли создать за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в 2020 году был обеспечен рост производства основных видов продукции, - констатировал Лукашенко.

Вместе с тем, президент заметил, что ситуация и состояние дел в животноводстве его настораживает.

- Падеж скота недопустим, если мы хотим, чтобы у нас росло сельскохозяйственное производство. Я в который раз уже говорю, что председатели райисполкомов должны определиться, если два-три хозяйства не могут с этим справиться, значит, молодняк с подобных хозяйств должен быть вывезен в те хозяйства, которые смогут его обеспечить уход за молодняком, - отметил Лукашенко.

По словам главы государства, это не только технологические вопросы, которые профильные специалисты должны заблаговременно планировать и решать. От производства зависят реализация продукции и, собственно, экономическое состояние деревни, а оно сейчас не самое простое.

- И за деньгами не обращайтесь даже. Все деньги у вас. Нам дай бог решить те задачи и планы, которые наметили мы. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они в бюджет должны поступать. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства, - подчеркнул Лукашенко.

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