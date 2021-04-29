Православные отмечают Чистый четверг: что делать и как праздновать

Православные отмечают Чистый четверг Фото: Павел МАРТИНЧИК

Православные верующие приближаются к празднованию Пасхи и 29 апреля переживают Великий четверг, который в народе также называют Чистый четверг. В этот день христиане вспоминают Тайную Вечерю, во время которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии, впервые причастив апостолов своими Телом и Кровью под видом хлеба и вина. Благодаря этому в храмах каждый верующий, совершив исповедь, может причаститься, укрепившись Христовой благодатью.

Также во время Тайной Вечери Иисус умыл ноги своим ученикам, чтобы дать пример служения и любви к ближнему.

Поэтому самым лучшем празднованием Великого четверга, говорят в церкви, будет участие в Литургии, исповедь и причащение. Также в этот день особенно стоит позаботиться о ближних, служить им с любовью.

Что касается традиции мыться и убирать в доме, то она родилась в народе и не связана с духовным переживанием праздника. Прежде всего священники советуют очистить душу через пост, молитву, милостыню, покаяние, примирение с тем, на кого держат зло. Лучше первому попросить прощения, пусть и не заслуженно. Нужно избегать пустых разговоров, сплетен, лишней информации.

Назавтра христиане переживают Страстную пятницу - день, когда Сын Божий добровольно пошел на смерть, чтобы искупить чрез свое распятие на кресте грехи каждого человека и всего мира, открыть людям путь в Царство Божие.

Затем, в Великую субботу, когда Христос был еще мертв, христиане молятся у символического Гроба Господня и готовятся к Пасхе, освящают праздничные блюда. В ночь на воскресенье в храмах проводятся первые Пасхальные службы.

В церкви подчеркивают, что для истинного переживания праздника, получения настоящей радости и благодати Божьей не достаточно просто зайти в храм, чтобы освятить куличи и яйца - необходимо осмысленное участие в Литургии.