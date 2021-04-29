В музее-заповеднике «Несвиж» новый директор. Прошлого уволили после того, как над замком подняли бело-красно-белый флаг

В историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» новый директор. Фото: БелТА

В историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» 29 апреля, в четверг, представил нового директора. Им стал Дмитрий Ященко, который ранее являлся главным редактором газеты «Нясвіжскія навіны». Информация об этом была опубликована на сайте Министерства культуры.

Во время представления нового директора коллективу, Министр культуры Анатолий Маркевич акцентировал внимание на то, что в рамках проводимых мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и укреплению белорусской государственности перед коллективом были поставлены серьезные задачи, которые касаются дальнейшего развития объектов музея-заповедника, созданию новых экспозиций, реализации новых проектов, развитию туристического потенциала.

Новым директором стал Дмитрий Ященко. Фото: сайт Министерства культуры

Напомним, что Сергей Климов, который занимал должность директора десять лет, был уволен в декабре 2020 года. Его попросили написать заявление по собственному желанию.

К акциям протестов работники музея присоединились 14 августа. Мирная акция прошла во Дворце Радзивиллов. А уже 17 августа на замковом шпиле начал реять бело-красно-белый флаг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вместо Латушко – Шестаков. Назначен новый директор Купаловского театра.

До своего назначения на должность гендиректора, Шестаков был замначальника управления культуры Мингорисполкома. (подробности)

В Национальном историческом музее Беларуси назначили нового директора.

Им стал Александр Хромой. До этого он на протяжении шести лет занимал должность заместителя директора. (подробности)