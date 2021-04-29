Желтый уровень опасности и ливни на Пасху: синоптики рассказали о погоде 30 апреля - 2 мая в Беларуси

Порывистый ветер, грозы и ливни ожидаются в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Желтый уровень опасности объявил Белгидромет на пятницу, 30 апреля. В дневные часы местами по стране ожидаются грозы и усиление ветра порывами 15-20 м/с.

В целом, в пятницу погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона. Это значит, что на большей части территории республики пройдут дожди, днем местами грозы. Ветер днем будет порывистый, в некоторых районах - сильный порывистый. Зато температура воздуха заметно повысится: в южных регионах днем будет до плюс 20 градусов, в северных - до плюс 13 градусов.

В субботу, 1 мая, погода снова изменится. Дожди уйдут, ветер утихнет, а максимальная температура днем составит 10-17 градусов. Так что первый день мая ожидается относительно спокойным, теплым и без осадков.

А назавтра, 2 мая, когда православные будут отмечать Воскресение Христово, погодные условия опять изменятся. Утром и днем во многие районы страны придут атмосферные фронты, связанные с южным циклоном. Поэтому снова ожидаются дожди, в южных районах - с грозами. А по данным прогноза по численной модели UKMET на 6 дней, с вечера воскресенья во многих регионах начнутся ливни, сильные дожди могут продолжиться и в понедельник, 3 мая.

Пасхальная ночь ожидается прохладной - от минус 1 до плюс 7 градусов, а днем по-прежнему будет умеренно тепло: плюс 9-16, а на юге страны - до плюс 18 градусов.