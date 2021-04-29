Фотофакт. В торговом центре Palazzo перекрасили бело-красный фасад

В торговом центре Palazzo перекрасили бело-красный фасад. Фото: tut.by

В Минске в торговом центре Palazzo перекрасили бело-красный фасад. Теперь стена над входом в ТРЦ выглядит оранжево-красной. Об этом сообщает портал tut.by.

Торгово-развлекательный центр Palazzo расположен недалеко от Дворца Независимости.

В ТРЦ пока не удалось уточнить, с чем именно связано подобное изменение.

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