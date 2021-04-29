Никаких соцсетей и фото: врачам запретили на работе использовать смартфоны и планшеты

Гродненским врачам запретили во время работы пользоваться смартфонами. Фото: shutterstock.com.

О том, что медики в Гродненской университетской клинике не смогут далее пользоваться на рабочих местах cмартфонами и другой техникой, сообщил ресурс hrodna.life.

Так под запретом для сотрудников кафедр, клиники и студентов становятся мобильники, фото- и видеокамеры, планшеты, радиоприемники и другие электронные устройства. Пользоваться ими категорически запрещается в рабочее время.

Основанием для запрета стала необходимость сохранения медицинской тайны пациентов. При острой необходимости фото можно будет сделать, но тогда с письменного разрешения главврача. Приказ о запрете дал главврач Гродненской университетской клиники (бывшей облбольницы - Прим.). Во время работы врачам позволено пользоваться лишь стационарными или внутренними служебными телефонами.

Также в рабочее время врачам запретили пользоваться соцсетями. К слову и после окончания рабочего дня остаются для медиков определенные ограничения. В интернете они будут обязаны заниматься самоцензурой и, в целом, «анализировать свои высказывания, фото- и видеоматериалы на предмет недопущения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации учреждения».

- Сотрудники клиники на рабочем месте должны заниматься работой и качественно оказывать медпомощь людям, - подчеркнул Олег Зеньков, заместитель главврача клиники по организационно-методической работе.

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