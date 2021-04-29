Интервью Тихановской в Intex-press признали экстремистским материалом - доступ к сайту закроют

Интервью Тихановской в Intex-press признали экстремистским материалом. Фото: скриншот PDF-версии газеты

В Генеральной прокуратуре Беларуси заявили, что интервью лидера оппозиции Светланы Тихановской барановичскому изданию Intex-press признано экстремистским материалом. В Барановичской межрайонной прокуратуре посчитали, что в интервью «содержалась информация, направленная на разжигание в обществе политической, идеологической, социальной вражды и розни».

По заявлению территориальной прокуратуры суд признал статью в газете, а также размещенный на сайте издания текст интервью и его видеозапись экстремистскими материалами и «допустил его немедленное исполнение», отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Там добавили, что в Министерство информации Беларуси направили копию решения, чтобы включить информационную продукцию в республиканский список экстремистских материалов и ограничить доступ к веб-сайту издания.

Как стало известно ранее, Intex-press убрали из подписного каталога, редактора этой негосударственной газеты допрашивали, составили протоколы, судили и наказали штрафом. Ситуацию прокомментировал на сайте издания главный редактор Владимир Янукевич. По его словам, от продажи газеты отказались практически все крупные торговые сети райцентра.

- Intex-press - независимое СМИ. Наша работа давать правдивую информацию, - считает главред.

Читайте также:

За интервью с Тихановской на главреда Intex-press составили два протокола и решают вопрос об уголовном деле.