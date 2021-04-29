Пресс-секретарь Путина оценил масштаб подготовки госпереворота в Беларуси

По мнению Пескова, по масштабу заговора в Беларуси можно говорить о помощи со стороны другого государства. Фото: sibnovosti.ru.

В эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что масштаб предотвращенного заговора в Беларуси свидетельствует о помощи со стороны другого государства, сообщает ТАСС.

В «пунктах» заговора Песков перечислил подготовку госпереворота в Беларуси, в том числе покушения на Лукашенко и намерения блокировать энергосистемы.

- Мы представляем себе объем заговора, - пояснил Песков и добавил. - Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения «государства Икс» такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать.

Свои заявления Песков назвал неоспоримым фактом, которым «можно оперировать». Затем он ответил на вопрос, мог ли знать президент США Джо Байден о готовящемся покушении на Александра Лукашенко. Об этом Песков сказал:

- Каких-то точных индикаций нет, и вряд ли они могут быть.

И тут же заметил, что у российской стороны «безусловно» есть понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что КГБ предъявил обвинения четырем задержанным по обвинению в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, и они признали вину.

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