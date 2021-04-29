Песни, призывающие «не выражать несогласия». В ЕВС объяснили, почему отстранили Беларусь от участия в Евровидении

Группа "Галасы ЗМеста". Фото: личный архив

Генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Курран объяснил, почему представителя Беларуси отстранили от участия в «Евровидении - 2021». Напомним, речь идет о барановичской группе «Галасы ЗМеста». Сначала коллективу сказали изменить песню, а после второго варианта конкурсной композиции и вовсе представителя Беларуси сняли с участия.

Песни, которые представила группа, имели политический подтекст, заявил Ноэль Курран в интервью британскому изданию The Guardian. По его словам, участник от Беларуси несколько раз представлял песни, призывающие «не выражать несогласия».

Что касается первой песни, то в Европейском вещательном союзе сделали вывод, что композиция имела «скрытые политические подтексты и смыслы», в том числе строку «я научу тебя ходить по струночке».

Слова второй песни, которую предложила Белтелерадиокомпания, тоже сочли чрезмерно политизированным.

- Это сложно - проверять песни на предмет политического посыла. Он, по нашему мнению, был достаточно понятным, особенно с учетом происходящего в Беларуси, - признался Курран, имея в виду события после президентских выборов.