Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля 2021 года: еще 10 смертей и + 1309 человек за сутки

С начала пандемии в Беларуси коронавирусом заразились более 357 тысяч человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минздраве рассказали, как изменилась в Беларуси ситуации с динамикой заболеваемости коронавирусом на четверг, 29 апреля. Такая информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

Так сообщается, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 309 человек. Всего же с начала пандемии коронавирусом в Беларуси заразились 357 тысяч 233 человека.

Близкое к этому показателю число выздоровевших от «ковида»: 347 тысяч 554 пациента.

- На 28 апреля за сутки были выписаны 1 тысяча 406 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - подчеркнули в Минздраве.

К сожалению, за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 10 человек. За весь период распространения инфекции в Беларуси Минздрав сообщил о 2 тысячах 532 умерших пациентах с выявленной коронавирусной инфекцией.

Продолжает расти и количество выполненных тестов: плюс 17,175 тысячи за сутки и более 5,832 миллиона за все время.

Также с недавнего времени Минздрав начал сообщать официальную статистику по вакцинированиям:

- На 29 апреля более 286,9 тысячи человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 102,2 тысячи человек прошли полный курс вакцинации, - заявили в ведомстве.

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