В России сообщают о росте нелегальных поставок сигарет из Беларуси

Открытие границ, закрытых из-за пандемии, возобновило распространение нелегально ввозимой табачной продукции в Россию. Фото: pixabay.com.

О росте доли нелегальных сигарет на российском табачном рынке за первый квартал 2021-го года, сообщил ресурс «Интерфакс», исходя из данных аналитического исследования Kantar TNS. Нелегальные сигареты заняли 10,7% табачного рынка.

О возросшей доле нелегальных сигарет сообщают и компании-лидеры табачной индустрии России. Рост особенно заметен после недавнего падения «контрабандного табака» до 7% в третьем квартале прошлого года.

При этом главными источниками нелегальных сигарет в Россию стали государства ЕАЭС, но, в первую степень, Беларусь. Заявляется, что около половины всех нелегальных сигарет, которые продаются в России, имеют белорусское происхождение.

- За прошедший год доля нелегального белорусского продукта в России выросла более чем в полтора раза, - сообщают аналитики.

Также исследователи Kantar говорят и о контрафакте, занимающем второе место в общей доле нелегальных сигарет, на который также приходится около трети всего нелегального рынка.

- Постепенное ослабление антикоронавирусных ограничений, в частности, открытие границ, способствовало возобновлению распространения нелегально ввозимой табачной продукции. А резкое повышение акциза увеличило разрыв в стоимости легальной и нелегальной «пачек», - прокомментировала директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.

Бороться с нелегальным ввозом сигарет и контрафактом в России намерены, принимая комплексные законодательные меры, в том числе, заявляют о необходимости увеличения штрафов за производство и распространение нелегальных сигарет, а также контроля транзита табачной продукции между странами ЕАЭС и т.д.

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