Вплоть до ареста: «Черную книгу Беларуси» признали экстремистским ТГ-каналом - что будет за репост

«Черную книгу Беларуси» признали экстремистским ТГ-каналом. Фото: МВД

В Министерстве внутренних дел Беларуси 29 апреля сообщили о том, что телеграм-канал «Черная книга Беларуси» и ее региональные «дочки» признаны экстремистскими ТГ-каналами. По материалам Гомельского областного управления ГУБОПиК такое решение вынес суд. Запрещенными также стали ТГ-каналы «ЧКБ Витебск и область», «ЧКБ Могилев и область», «ЧКБ Гомель и область», «ЧКБ Брест и область», «ЧКБ Гродно и область».

Это значит, что отныне за публикацию или перепечатку информации с этих ресурсов могут привлечь к административной ответственности, присудив штраф или арест.

В МВД заявили, что администраторы этих сообществ размещали экстремистские публикации, в частности, выражая неприязнь к госорганам, чиновникам и силовикам. Как отметили в ведомстве, в материалах нередко используются «презрительные наименования (бандиты, фашисты, преступники, каратели, лжецы)», кроме того, разжигается социальная рознь.

В МВД прокомментировали, что все это в целом «формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет».

Напомним, ранее в Беларуси признали экстремистскими уже десятки ТГ-каналов. Недавно - канал «PALCHYS», который ранее вел блогер Эдуард Пальчис.