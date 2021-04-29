В Молодечно женщина тайно взяла кредит на имя коллеги: вот как у нее это получилось

Мошенница завладела смартфоном коллеги и взяла на нее кредит, пока та думала, что потеряла гаджет. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В милицию обратилась 49-летняя жительница Молодечненского района. Женщина рассказала, что банк требует с нее выплаты по кредиту, а кредит, она не брала. В милиции нашли «тайного заемщика». Подробности сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Сначала оперативники группы по раскрытию киберпреступлений узнали, как у молодечненки, вообще, появился кредит. Выяснилось, что заявка на онлайн-займ в 5 тысяч белорусских рублей поступила в ноябре 2020-го года. Банк одобрил кредит почти в 3000 белорусских рублей.

Поэтому спустя какое-то время на телефон женщины пришло сообщение о необходимости погасить минимальный платеж по кредиту в размере 77,96 белорусского рубля. Полная сумма кредитных обязательств на тот момент составляла 3091 белорусский рубль.

Вскоре милиция вышла и на след подозреваемой. Выяснилось, что кредит взяла 36-летняя коллега женщины. Ей потребовался всего лишь смартфон потерпевшей и доступ системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО).

- Улучив момент, когда коллега потеряла бдительность, мошенница завладела мобильным телефоном и отправила запрос на кредит. Затем более двух третей суммы она перевела с чужого банковского счета на свой, еще 50 рублей отправила на счет супруга, а за оставшиеся деньги погасила задолженности за пользование стационарной связью, - прокомментировали в УВД.

Пока телефон был у нечистой на руку коллеги, молодечненка думала, что его потеряла. Но провернув делишки с банком, коллега вернула смартфон и сказала, что просто нашла его. Женщина так обрадовалась, что даже и не подумала, что что-то может быть не так.

- В махинациях подозреваемая созналась. Сказала, что сделала это из-за финансовых трудностей, а кредит вообще, собиралась потом вернуть. В отношении нее возбуждено уголовное дело (ст.352 УК РБ). Проверяется ее возможная причастность к другим аналогичным противоправным действиям, - уточнили в пресс-службе.

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