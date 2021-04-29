«Ожоги 50% тела, подключен к ИВЛ»: спасшего брата на пожаре 12-летнего мальчика доставили в Минск на вертолете МЧС

Пострадавший школьник в тяжелом состоянии, его перевезли в Минск на вертолете. Фото: стоп-кадр | видео МЧС.

«Комсомолка» со слов очевидцев сообщала о пожаре в Мядельском районе. В момент пожара в деревне Сидоровичи в доме были только дети: 12-летний мальчик спас младшего братишку, но сам получи множество ожогов.

В Минздраве 29 апреля сообщили о том, что пострадавшего на пожаре подростка из Мядельской больницы доставили в Минск на вертолете МЧС.

У 12-летнего мальчика ожоги 50 процентов тела, лечить его будут в Республиканском ожоговом центре БСМП в Минске.

Подростка с тяжелыми травмами доставили в Минск на вертолете. Фото: МЧС.

- При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Общая площадь поражения 50%, термо-ингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, - прокомментировали в Минздраве.

Из-за тяжести повреждений мальчика было решено лечить на республиканском уровне. Экстренную доставку подростка в Минск осуществил Республиканский центр организации медицинского реагирования совместно с МЧС, на вертолете, оборудованном медицинским модулем.

Пострадавшего на пожаре 12-летнего мальчика будут лечить на республиканском уровне. Фото: Минздрав.

- Это уже второй случай за неделю, когда для транспортировки пострадавших привлекается авиация МЧС, - прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как на вертолете МЧС в Минск из Мстиславля доставили подростка, который на рыбалке коснулся удочкой проводов ЛЭП. У 16-летнего парня ожоги 70% тела.

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