В «Белнефтехиме» отреагировали на информацию о возможном дефиците и резком удорожании топлива Фото: Павел МАРТИНЧИК

Резкого роста цен на топливо в Беларуси не ожидается, в внутренний рынок будет обеспечен нефтепродуктами в полном объеме. Так прокомментировал слухи о вероятном дефиците и удорожании бензина пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

– Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными. Поэтому, распространяемые в СМИ, экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива безусловно носят провокационный характер, – высказал мнение Тищенко, комментируя публикации в ряде СМИ на фоне сообщений о том, что белорусский НПЗ «Нафтан» может остаться без российской нефти из-за санкций США.

Напомним, что на днях агентство Reuters со ссылкой на несколько источников в российских нефтяных компаниях сообщило о том, что самые крупные поставщики нефти в Беларуси – «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» планируют отказаться от поставок сырья на «Нафтан», поскольку опасаются санкций США в отношении концерна и входящих в него предприятий.

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