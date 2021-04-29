Владимир Макей дал интервью телеканал Euronews

Владимир Макей ответил на вопрос о политзаключенных. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В интервью телеканалу Euronews Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси, объяснил, чем обусловлены антипротестные действия властей и силовиков. Он заявил о попытке госпереворота и заметил, что «была адекватная реакция на все немирные насильственные протесты, которые имели место».

- Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно, - в то же время признал он и добавил. - На карту была поставлена судьба страны.

Еще, по словам Владимира Макея, в поствыборный период выбор стоял между правами человека и сохранением государства. В такой ситуации, убежден он, руководство любой страны сделало бы аналогичный выбор.

Журналист спросил главу белорусского МИДа о продолжении протестов в стране в настоящее время.

- В среднем ситуация в Беларуси абсолютно нормальная, она стабилизировалась и нормализовалась, никаких протестов, о которых вы говорите, нет. Что касается тех лиц, которые были задержаны в прошлом, я должен вас заверить, что они были задержаны за конкретные преступления и нарушения прав, - подчеркнул министр.

Также Макею задали вопрос о 358 политзаключенных в Беларуси, наделенных этим статусом правозащитниками.

- Мы можем выслать вам соответствующую информацию, подтверждающую нарушение закона этими лицами в каждом конкретном случае, - заметил министр иностранных дел.

Владимир Макей сказал о планах властей восстановить доверие общественности в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Иметь в Беларуси настоящую демократию"

И напомнил о раскрытых недавно спецслужбами планах о государственном перевороте: «Заговор против белорусских властей с целью убийства главы государства и устранения 37 членов правительства», - перечислил он и заметил в свою очередь, что «коллективный Запад» не сообщает об этом общественности и СМИ в Европе.

Говоря о сегодняшних отношениях Беларуси с США, Великобританией и ЕС Владимир Макей заметил, что они «находятся в кризисной ситуации».

- Дело не в том, что Россия помогает режиму оставаться у власти. Нисколько. Наши отношения с Россией продиктованы нашим географическим положением и нашей историей. Россия - наш сосед. (…) Что касается наших отношений с Россией, мы заинтересованы в укреплении развития этих отношений, прежде всего с торгово-экономической точки зрения. Мы хотим обеспечить равноправие хозяйствующих субъектов Беларуси и России в рамках Союзного государства, - пояснил глава МИДа о другом векторе белорусской внешней политики.

В завершение разговора речь шла о планах белорусских властей по восстановлению доверия белорусского общества. На это Владимир Макей заметил, что внутри Беларуси существует «абсолютно эксклюзивный открытый диалог», имея ввиду планы и действия по улучшению конституционного процесса и внесения поправок в Конституцию.

- Только благодаря такому диалогу мы сможем добиться успеха и иметь в Республике Беларусь настоящую демократию, демократию, не навязываемую палками. Но демократия, которая созревает в умах граждан, - заключил Владимир Макей.

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