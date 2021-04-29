Почему при коронавирусе пропадает вкус, объяснили ученые

Во время заражения патоген может поразить и вкусовые клетки. Фото: pixabay

Исследователи из США выяснили, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через который вирус SARS-CoV-2 попадает в клетки. Получается, что во время заражения патоген может поразить и вкусовые клетки. Именно поэтому больные коронавирусом часто жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений. Результаты новой научной работы опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Исследование проводили эксперты из Национального института США по проблемам старения. Ученые изучили несколько тысяч вкусовых рецепторов человека и узнали, что рецепторные клетки II типа, которые находятся в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на задней части языка, содержат фермент ACE2 (а это точка входа для коронавируса).

«Демонстрируя совместную локализацию вируса SARS-CoV-2, маркера вкусовых клеток типа II и вирусного рецептора ACE2, мы приводим доказательства репликации этого вируса во вкусовых рецепторах, которые могут объяснять острые изменения вкуса во время активной фазы COVID-19, – сказано в статье исследователей.

В частности, исследователи взяли образцы грибовидных сосочков с вкусовыми рецепторами у 45-летней женщины, у которой был подтвержден COVID-19. Причем во время болезни она потеряла вкус, не ощущала сладость шоколада. Когда ее осмотрели врачи, то увидели, что у нее увеличен язык, а у его основания было заметно покраснение.

В ходе детальных исследований эксперты подтвердили присутствие РНК вируса SARS-CoV-2 в клетках веретенообразных сосочков и в базальном слое стволовых клеток вкусовых луковиц.

Спустя полгода женщину вновь осмотрели, состояние областей вкусовых клеток улучшилось, в это же время восстановились и вкусовые ощущения.

«Наша работа показывает, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель, что объясняет случаи хронических нарушений вкусовых ощущений после COVID-19, сообщения о которых появляются в медицинской литературе», – отмечается в публикации.

Исследователи полагают, что их открытие поможет разработать методы лечения пациентов с длительным COVID-19, у которых вкус не восстанавливается даже после формального выздоровления.

Читайте также:

Вакцинирование запланировано на май-июнь, записались уже десятки тысяч человек - как идет вакцинация от коронавируса в Беларуси

Специалист рассказала, что использовать будут российский препарат «Спутник V», произведенный в Беларуси (подробности).

Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду

Метод можно использовать в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования (подробности).

Случай туберкулеза у учителя зарегистрировали в одной из минских школ

В Минздраве заявили, что педагог не посещал занятия с середины февраля 2021 года (подробности).