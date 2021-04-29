Эта проблема со здоровьем встречается у каждого десятого с коронавирусом: найдена причина

Вирус "провоцирует" клетки внутри кишечника. Фото: Depositphotos

О том, что причинами проблем с пищеварением при коронавирусе являются ионы кальция, сообщило ТАСС со ссылкой на данные исследований опубликованных ресурсом bioRxiv.

Так стало известно, почему примерно каждый 10-ый носитель «ковида» страдает от тяжелых проблем с пищеварением. Молекулярным биологам удалось найти причину. Это происходит из-за того, что корнавирус нового типа вызывает воспаление в ткани кишечника, провоцируя клетки поглощать большое количество ионов кальция. Из-за вируса клетки этой ткани начинали вырабатывать множество сигнальных молекул, еще более усиливающих воспалительные процессы.

Также происходило усиление выброса клетками ионов хлора и поглощение атомов кальция. Последние, попадая в клетки, активировали гены, связанные с ускоренным выводом содержимого кишечника. Это и вызывало проблемы с пищеварением у больных коронавирусом.

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