Генпрокуратура России отказалась экстрадировать в Беларусь администратора Telegram-чата «Лида для жизни» Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Генпрокуратура России отказалась экстрадировать в Беларусь администратора Telegram -чата «Лида для жизни» Николая Давидчика. Об этом сообщила его адвокат Мария Красова.

По ее словам, Давидчика выпустили из СИЗО 28 апреля, затем на выходе из изолятора вновь задержали и отвезли в ОВД. Там на него составили протокол по статье о нарушении условий пребывания иностранца в России (часть 3 статьи 18.8 КоАП).

– Полиция ходатайствовала о выдворении с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан, – уточнила Красова, ее цитирует «Медиазона».

В результате Бутырский районный суд оштрафовал Давидчика на 5 000 российских рублей и отпустил домой.

Напомним, что активиста задержали в Москве 17 марта по требованию Генпрокуратуры Беларуси. На родине его обвинили в грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК) и требовали экстрадиции.

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