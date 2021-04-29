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Общество29 апреля 2021 20:28

Белорусы после прививки от коронавируса смогут стать донорами антиковидной плазмы: в Минздраве рассказали о ее преимуществах

Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии, в этом плане Беларуси интересен российский опыт
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Белорусы после прививки от коронавируса смогут стать донорами антиковидной плазмы

Белорусы после прививки от коронавируса смогут стать донорами антиковидной плазмы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заготовка антиковидной плазмы из крови доноров, которые прошли вакцинацию – это новое перспективное направление в Беларуси. Такое заявление 29 апреля сделал главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«В этом плане белорусской стороне очень интересен российский опыт. Служба крови в 2020 году в сложных эпидемиологических условиях инфекции COVID-19, приведших к снижению доступности донорских контингентов, выполнила миссию по обеспечению страны качественными и безопасными кровью, ее компонентами и лекарственными средствами из плазмы крови», – сказано в сообщении Минздрава.

Теперь появилось новое направление – заготовка поствакцинальной плазмы.

– В плане организации донорства - это самый хороший вариант. Мы сейчас вносим изменения в приказ Министерства здравоохранения, после чего предложим потенциальным донорам участвовать в донациях, – сказал Карпенко, его цитирует БЕЛТА.

Он также объяснил преимущества такой антиковидной плазмы. По его словам, оно заключается в том, что привитые доноры – это здоровые люди, а имеющиеся вируснейтрализующие антитела максимально эффективны и при переливании плазмы, и при производстве иммуноглобулина.

Согласно международным стандартам, сдавать плазму можно через месяц после вакцинации. Этого времени достаточно для выработки антител класса IgG.

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