Четырехкратного стипендиата фонда президента обвиняют в экстремизме: его били для признаний на камеру, говорят правозащитники

Артем Боярский. Фото: spring96.org

Артем Боярский, 19-летний студент второго курса химфака БГУ, победитель олимпиад по химии, задержанный 24 марта, подвергся побоям. Об этом сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Парня избивали, чтобы записать видео с признаниями для Telegram-канала сотрудника СТВ Григория Азаренко. Кадры были опубликованы там 25 марта.

Боярский должен был выйти на свободу 18 апреля, однако на днях стало известно, что его задержали по ст. 361−1 УК (Создание экстремистского формирования). Во время допроса 19 апреля Артем рассказал адвокату, что его били дубинками по спине и ягодицам, заставляя признаться в том, что он администратор признанных экстремистскими Telegram-канала и чата «Мая краiна Беларусь», а также в том, что он представитель секс-меньшинств.

Добавим, что Боярский четыре раза был стипендиатом Специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся. Однако в августе 2020-го он был в числе тех стипендиатов, кто подписал открытое письмо об отказе от данного статуса в знак протеста.

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