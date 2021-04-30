Николай Карпенков об оппозиции: «Мы их найдем и зачистим, пусть знают, что возмездие неотвратимо»

Николай Карпенков предупредил оппозицию, что их найдут и зачистят. Фото: СТВ

Заместитель министра внутренних дел Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков в интервью журналисту Григорию Азаренку на телеканале СТВ рассказал, что был очень впечатлен фильмом, который подготовил телеканал ОНТ - «Убить президента».

Карпенков заявил, что наличием «кровавых замыслов», подготовкой убийств и пыток представителя оппозиции поставили себя вне закона и перешли красную черту.

- Нет, мы никому не мстим и не угрожаем, не сводим счеты. Но мы предупреждаем о том, что черта перейдена. И она все находятся сейчас со своими замыслами и своими действиями в одном ряду с террористами. А для борьбы с международными террористами у нас есть спецподразделения, бойцы антитеррора, и я скажу, что мы готовы выполнить любую задачу по пресечению вот этой вот группировки, группировок, их последователей, которые еще на свободе, - пояснил Карпенков.

Он добавил, что «радикалы рассчитывают на то, что с ними будут бороться в рамках Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов», но, по его мнению, такие люди стоят в одном ряду «с международными террористами».

- Когда объявлена террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции, и борьба с ними и дет по законам контртеррористических операций и по законам профессионалов. Отсюда следует, что борьба с ними будет осуществляться, как осуществляется израильскими подразделениями по отношению к их террористам. Борьба с ними будет осуществляться так, как осуществлялась «самым гуманным государством» в отношении к Усаме бен Ладену и его последователям. Мы готовы действовать, как только нам поступит приказ, где бы они не находились, без срока давности мы их найдем и мы их зачистим. Мы сделаем этот мир свободнее, а Беларусь еще более защищенной, - подчеркнул Карпенков.

Замминистра внутренних дел предупредил представителей оппозиции, что сотрудники милиции обладают обширной информацией о них и в случае насильственных действий с их стороны, в отношении родственников силовиков, будут приняты жесткие меры.

- Мы хотели бы напомнить нашей зарвавшейся кровожадной оппозиции о том, что мы их всех знаем. Знаем, где они, с кем именно общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи. Им же так нравится про наши семьи напоминать и строить все угрозы по отношению к нам через жен наших и детей. Нет, я ни на что не намекаю, но если поступит приказ либо кто-то из них что-то совершит в отношении президента, членов его семьи, сотрудников милиции, то наша реакция будет молниеносной и удар будет сокрушительным. Он будет симметричен абсолютно во всех замыслах и планах, которые были у оппозиции. Мы найдем их и зачистим. Пусть они знают, что возмездие неотвратимо, - заявил Карпенков.

Карпенков считает, что все делал правильно, а также считает себя настоящим патриотом, раз попал в списки тех, кого участники государственного переворота планировали нейтрализовать. По его словам, операция белорусских и российских спецслужб по задержанию предполагаемых заговорщиков займет достойное место в музее КГБ.

- Наш народ своему президенту верит. Выбор был сделан в августе 2020 года. Мы знаем, что под руководством главы государства нам удастся добиться всех намеченных целей. Внутренние войска – это тот же самый народ. Армия очень поддерживает главу государства. Мы защитим наш народ, - подытожил Карпенков.

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