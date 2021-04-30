Фотофакт. В Минске появился новый арт-объект – скамья примирения

В Минске появилась скамья примирения. Фото: "Минск-Новости"

В Минске появился новый арт-объект – скамья примирения. Ее установили на улице Кульман, в зеленой зоне между домами №13 и №15.

Как сообщает агентство «Минск-Новости» дизайнеры таким образом устроили скамейку, что сидящие на ней, хочешь или не хочешь, но клонятся друг в другу.

- Как часто мы ссорим, недопонимаем друг друга. От этого жизнь не становится интересней. Когда происходит ссора, люди не разговаривают друг с другом и расходятся по разным углам. И никто не хочет первым заговорить, и обе стороны от этого мучаются. Но если вдруг люди поссорятся и придут к нашей скамеечке, присядут на нее, то до примирительных объятий будет рукой подать. Иногда достаточно лишь одного слова наедине, чтобы сохранить теплые отношения, - рассказала на открытии председатель Советского районного объединения организации профсоюзов Галина Зверко.

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