Журналистку tut.by Катерину Борисевич поставили на учет как склонную к экстремизму. Фото: BELAPAN via TUT.BY

Журналистку tut.by Катерину Борисевич поставили на учет как склонную к экстремизму. Данную информацию подтвердил порталу tut.by адвокат журналистки Андрей Мочалов.

На данный момент Борисевич находится в СИЗО в Жодино.

Стоит упомянуть, что это уже не первое сообщение о том, что задержанных и осужденным по политмотивам ставят на профессиональный учет, в том числе и журналистов.

Напомним, что в отношении журналистки Катерины Борисевич и врача-анестезиолога Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина 19 ноября 2020 года было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в разглашении врачебной тайны – Борисевич и Сорокин сообщили о том, что у убитого Романа Бондаренко в крови было ноль промилле алкоголя.

Согласно приговору суда, журналистка должна выйти на свободу 19 мая 2021 года.

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