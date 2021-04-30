Мужчине дали 13 суток ареста за наклейки на окне в виде облаков, тюльпанов и ромашек в бело-красно-белых цветах Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске мужчине дали 13 суток административного ареста за наклейки в виде облаков, тюльпанов и ромашек в бело-красно-белых цветах. Об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна-назiрае».

Сотрудники милиции задержали 40-летнего Дениса Музыкина 28 апреля, в среду. На мужчину был составлен протокол по статье 24.23 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятия. Согласно протоколу, Музыкин «принял участие в пикетировании путем размещения на окне наклеек в виде облаков, тюльпанов и ромашек. Они были бело-красно-белого цвета и образовали бело-красно-белый флаг. Также мужчина вывесил на балконе рушники бело-красно-белого цвета для демонстрации гражданам своих политвзглядов».

ПО словам мужчины, окно все время было закрыто жалюзи и наклеек с улицы не видно. Они висели лично для него.

Судья Мария Ерохина признала Музыкина виновным и назначила ему 13 суток административного ареста. Дома мужчину будут ждать двое детей – четырех и шести лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минчанке дали 15 суток за бчб-носки.

Ее задержали 25 марта возле кинотеатра «Октябрь». (подробности)

Мужчине дали 15 суток ареста за три бело-красно-белых сердечка на окне.

Судья признал мужчину виновным в несанкционированном пикетировании. (подробности)