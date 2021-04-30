В Беларуси на 30 апреля объявлен оранжевый уровень опасности
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
В Беларуси на пятницу, 30 апреля, объявлен оранжевый уровень опасности. Данную информацию опубликовали на сайте pogoda.by.
- В пятницу, 30 апреля, с 10 утра и до 16 часов, по юго-востоку страны во многих районах ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня, - рассказали синоптики.
Ветер будет преобладать юго-западный, западный порывистый, а в отдельных районах сильно порывистый. Воздух прогреется от 13 градусов по северу страны, и до 20 градусов – по югу.
В Минске прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Утром температура воздуха составит 8 градусов со знаком плюс, днем – 15 градусов тепла, а вечером – от 10 до 13 градусов тепла.
Ранее на пятницу был объявлен желтый уровень опасности.
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