Боец Алексей Кудин получил документы на экстрадицию в Беларусь. Фото: Rh.by

Известный боец Алексей Кудин, который был задержан в Москве 21 января 2021 года, недавно получил документы на экстрадицию в Беларусь. Об этом сообщает портал tut.by.

Адвокаты Алексея Кудина выступают против его выдачи и на данный момент подготавливают документы в Европейский суд по правам человека.

Напомним, что Алексей Кудин был задержан на акции протеста неподалеку от городского парка в Молодечно 10 августа 2020 года. Его отпустили 21 августа. В отношении Кудина было возбуждено уголовное дело по статье 363 УК – Сопротивление сотруднику милиции. Для него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На судебное заседание, которое было запланировано на 19 ноября 2020 года, Алексей Кудин не пришел. Его супруга сообщила о том, что он уехал утром в суд и после этого она его больше не видела, а на телефонные звонки Кудин не отвечал.

После этого судья изменила Алексею Кудина меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Он был официально объявлен в розыск.

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