Боец Алексей Кудин получил документы на экстрадицию в Беларусь. Фото: Rh.by
Известный боец Алексей Кудин, который был задержан в Москве 21 января 2021 года, недавно получил документы на экстрадицию в Беларусь. Об этом сообщает портал tut.by.
Адвокаты Алексея Кудина выступают против его выдачи и на данный момент подготавливают документы в Европейский суд по правам человека.
Напомним, что Алексей Кудин был задержан на акции протеста неподалеку от городского парка в Молодечно 10 августа 2020 года. Его отпустили 21 августа. В отношении Кудина было возбуждено уголовное дело по статье 363 УК – Сопротивление сотруднику милиции. Для него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
На судебное заседание, которое было запланировано на 19 ноября 2020 года, Алексей Кудин не пришел. Его супруга сообщила о том, что он уехал утром в суд и после этого она его больше не видела, а на телефонные звонки Кудин не отвечал.
После этого судья изменила Алексею Кудина меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Он был официально объявлен в розыск.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Подмосковный суд арестовал бойца Алексея Кудина.
Кудин был арестован до дальнейшего решения вопроса, который связан с его отправкой в Беларусь. (подробности)
Следственный комитет объявил в розыск Александру Герасименю и Александра Опейкина.
В ведомстве добавили, что действия обвиняемых были квалифицированы следствием по части 3 статьи 361 УК – Призывы к совершению действий, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности Беларуси. (подробности)
Бывший сотрудник ГУБОПиК Станислав Лупоносов объявлен в розыск.
Его обвиняют в несанкционированном копировании информации, хранящейся в компьютерной системе, и причинению существенного вреда. (подробности)