Видеофакт. В Минске пресекли деятельность детской порностудии

В Минске задержали членов международной группы, которая сексуально эксплуатировала детей и торговала детским порно. Фото: кадр из видео МВД.

В Минске оперативники управления по противодействию торговле людьми выявили преступную группу, участники которой занимались сексуальной эксплуатацией детей. Кроме того, преступники изготавливали и продавали детское порно. Об этом сообщила пресс-секретарь УВД Ольга Чемоданова.

В преступную группу, совершавшую преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, входили представители разных стран.

Следите за нашими новостями, вскоре «Комсомолка» расскажет подробности о нелегальной схеме, которую использовали преступники. Проблемы, касающиеся преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, озвучат заместитель начальника управления ГУНиПТЛ МВД Александр Грачев и следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Александр Кузубский.