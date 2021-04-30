В Витебске девушкам дали 10 и 20 суток за то, что они поставили лампады возле храма в память о жертвах Чернобыля

Фото носит иллюстративный характер Фото: Инна КОРСАК

В Витебске в понедельник, 26 апреля, были задержаны две девушки – 19-летняя студентка Мария Амосович и 23-летняя воспитательница детского сада Елизавета Кириенко. Они поставили возле Воскресенской церкви лампадки в память о жертвах Чернобыля. Об этом сообщает «Вiцебская вясна».

Согласно протоколам милиции, 26 апреля девушки устроили несанкционированный пикет – зажгли на ступенях храма Воскресения Христова две лампады красного цвета. Их задержали и отправили в изолятор временного содержания.

На суде Мария Амосович и Елизавета Кириенко свое вину не признали. Они рассказали, что поставили лампады, чтобы почтить память жертв Чернобыльской катастрофы. Обе девушки заявили, что они не выражали публично общественно-политические взгляды.

Судья Владимир Цариков признал девушек виновными и назначил им «сутки» - Марии Амосович – 20 суток ареста, а Елизавете Кириенко – 10 суток ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчине дали 13 суток ареста за наклейки на окне в виде облаков, тюльпанов и ромашек в бело-красно-белых цветах.

Мужчина был задержан 28 апреля. (подробности)

Минчанке дали 15 суток за бчб-носки.

Ее задержали 25 марта возле кинотеатра «Октябрь». (подробности)