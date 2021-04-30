Выяснением обстоятельств пожара в Мядельском районе, где подросток спас младшего брата, занялся Следственный комитет

Следователи выясняют обстоятельства пожара в Сидоровичах, где подросток пострадал, спасая младшего брата. Фото: СК.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств пожара в Мядельском районе, во время которого 12-летний мальчик спас своего полуторагодовалого брата.

Напомним, пожар случился вечером 28 апреля в частном доме в деревне Сидоровичи. Дома были только дети. В МЧС позвонил сосед, который заметил, что дом горит. Еще до того, как приехали спасатели, 12-летний Роман вынес из горящего дома младшего брата Мишу. Чтобы сделать это, мальчику пришлось разбить окно в кухне и выпрыгнуть на улицу с братиком на руках. Малыш не пострадал, а Рома получил сильные ожоги и порезы от разбитого стекла.

На вертолете из Мядельской районной больницы подростка доставили в Республиканский ожоговый центр. По информации Минздрава, у него обожжено 50 процентов тела – голова, шея, туловище, руки, нога. Кроме того, у Романа термоингаляционная травма тяжелой степени, его подключили к аппарату ИВЛ.

-Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, - сообщили в Следственном комитете. - Предварительная причина пожара в настоящее время выясняется.