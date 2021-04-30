У православных 30 апреля Страстная пятница: что можно и что нельзя делать в этот день

У православных - Страстная пятница. Фото: pixabay.com

Православные 30 апреля, в пятницу, отмечают Страстную пятницу (Великую пятницу). В этот день Иисуса Христа распяли на кресте.

Страстная пятница – день строгого поста. Многие верующие в этот день не принимают пищи и не пьют воду. В этот день категорически нельзя веселиться. Наши предки верили в то, что если кто-то в Великую пятницу будет смеяться и развлекаться, то весь следующий год будет плакать.

В Великую пятницу, в день, когда Иисуса распяли на Кресте, в храмах исполняют особый канон, а из алтаря выносят главный символ – плащаницу – изображение Христа во гробе. Его украшают белыми цветами.

Верующие приносят домой 12 свечей и все они должны сгореть до конца. Подобный ритуал приносит мир и благополучие.

Именно в Страстную пятницу православные пекут пасхальные куличи и красят яйца.

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