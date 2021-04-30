Стало известно, как будут работать почтовые отделения с 30 апреля по 2 мая Фото: Инна КОРСАК

Стало известно, как будут работать почтовые отделения с 30 апреля по 2 мая. «Белпочта» установила график работы в предпраздничные и праздничные дни. Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

Городские и сельские объекты почтовой связи в пятницу, 30 апреля, работают по установленному режиму работы. В тех отделениях почтовой связи, где штатным расписанием предусмотрен только один сотрудник, режим работы сокращен на один час.

В субботу, 1 мая и в воскресенье, 2 мая, будут работать только дежурные объекты почтовой связи.

Также в связи с выходными с 30 апреля по 2 мая изменяются условия приемы внутренних отправлений EMS. В почтовых отделениях Минска 30 апреля прием будет осуществляться только до следующих городов: Мозырь, Береза, Барановичи, Орша, Брест, Витебск, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Гомель, Калинковичи, Жлобин, Гродно, Лида, Бобруйск, Могилев, Минск.

В субботу, 1 мая, прием внутренних отправлений EMS будет осуществляться только до городов Береза, Барановичи, Брест, Витебск, Пинск, Полоцк, Новополоцк, Гомель, Жлобин, Лида, Гродно, Могилев, Бобруйск, Минск.

В воскресенье, 2 мая, прием отправлений осуществляться не будет.

В остальных случаях прием внутренних отправлений EMS может быть осуществлен только с увеличенным сроком пересылки. Возможность приема подобных отправления в областных почтовых отделениях можно уточнить в ОПС с места отправки.

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