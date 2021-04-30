Девушка с сайта знакомств выманила у парня $1300. Вот на что она просила деньги

Парень познакомился с девушкой в сети, а та выманила у него крупную сумму. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

25-летняя девушка обманула молодого человека, с которым переписывалась на сайте знакомств. Парню она сказала, что работает в туристическом агентстве и может устроить совместную поездку на отдых по очень выгодной цене. Молодой человек согласился и перевел ей деньги на оплату поездки.

Через какое-то время девушка попросила денег якобы на открытие собственного бизнеса. Просила взаймы, и молодой человек перечислил ей еще 500 долларов. Когда же подошло время той самой совместной турпоездки, девушка начала придумывать всяческие отговорки, чтобы ее перенести.

Молодой человек заподозрил неладное и потребовал вернуть деньги, но девушка под разными предлогами отказывалась это делать.

-Сначала у нее проблемы с банком, потом министерские проверки, потом ее избивает отец, потом телефон ломается. Я понял, что меня кинули, - рассказал потерпевший.

Молодой человек обратился в милицию.

-Установлено, что фигурантка совершила аналогичные мошеннические действия в г. Столине. Сумма ущерба составила более 3500 рублей, - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

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