«Экономика переходит из фазы восстановления к росту»: министр экономики Червяков прокомментировал итоги первого квартала

Министр экономики Червяков прокомментировал итоги первого квартала. Фото: БелТА

Министр экономики Александр Червяков прокомментировал итоги первого квартала. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост ВВП составил 0,9%.

- По прогнозам за первое полугодие ВВП увеличится на 1,5-1,8%. Можно сказать, что белорусская экономика переходит из фазы восстановления к росту. Данный рост обусловлен тем, что в период, с которым происходит сравнение, характеризовался незначительным ростом. На это повлияли низкие объемы поставок нефти, отсутствие калийных контрактов. Что касается пандемии коронавируса, то на тот момент она еще фактически не влияла на экономику страны, - отметил министр.

По его словам, восстановлению экономики в том числе поспособствовали решения правительства не останавливать экономику, а также меры поддержки указов от 24.04.2020 года №143, от 28.05.2020 №178 и других.

- В результате этого, работающие предприятия послужили той базой, которая и позволила начаться восстановительному росту и использовать в полной мере ситуацию на внешнем и внутреннем рынках, связанную со смягчением антиковидных мер у наших торговых партнеров, - отметил министр экономики.

Червяков также добавил, что правительство закладывает позитивную динамику в дальнейшее развитие экономики.

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