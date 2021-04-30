Фигурантам по уголовному делу о «пинской бойне» вынесли жесткие приговоры

Приговоры 14 участникам «пинской бойни» вынесли в Бресте. Фотоиллюстрация Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В пятницу, 30 апреля, в суде в Бресте были вынесены приговоры по уголовному делу (ч.2 ст.293 УК РБ), получившему название «пинской бойни». На скамье подсудимых за протесты 9 - 10 августа 2020-го года в Пинске оказались 14 человек.

Подробности приговоров сообщили в лишенном регистрации правозащитном центре «Весна». К слову, осужденных еще ранее правозащитники признали политзаключенными.

В качестве потерпевших от действий фигурантов проходили 109 сотрудников милиции и госчиновников. Они потребовали около 530 тысяч компенсации за моральные страдания, заявив, что из-за беспорядков, связанных с поствыборными протестами в ту ночь: «испытали страх, унижение, боль и стыд», но также из-за пережитого «потеряли сон, спокойствие и аппетит, испытывали и испытывают тревогу».

Обвинительные приговоры вынесены всем 14 обвиняемым, их осудили на сроки от 5,5 до 6,5 лет колонии.

На 5 лет и 6 месяцев заключения в колонии усиленного режима осудили 20-летнего Дэвида Мостицкого, 19-летнего фаната ФК «Волна» Олега Рубца, а также 20-летнего Вячеслава Шелемета.

По 6 лет заключения в колонии усиленного режима дали 36-летнему монолитчику Роману Багновцу, 20-летнему фанату ФК «Волна» Даниилу Богнату, 31-летнему Григорию Гунько, 28-летнему работнику «Пинскдрева» Сергею Леженко, 43-летнему дальнобойщику Станиславу Михайлову, 35-летнему таксисту Вячеславу Рогащуку, 37-летнему активисту движения «За Свободу» Игорю Соловью, а также 32-летнему Артуру Халимончику.

Самые большие сроки - 6,5 года колонии получили еще трое фигурантов: 44-летнюю санитарку Елену Мовшук направят отбывать строк в колонии общего режима, ее 42-летнего мужа Сергея Мовшука - в колонию строго режима (он единственный находился на свободе под домашним арестом - Прим.), а 35-летнего Александра Терешко направят на тот же срок в колонию усиленного режима.

Во время судебного процесса все кроме трех политзаключенных признали свою вину частично. Даниил Богнат, Игорь Соловьев и Станислав Михайлов не признали свою вину полностью.

- На суде некоторые их фигурантов заявляли, что не планировали наносить травмы силовикам, а удары наносили только по щитам. Другие подсудимые не соглашались с вменяемым количеством нанесенных ударов. Также они не признали предварительный умысел и сговор, - сообщают правоохранители.

Кроме того, суд назначил обвиняемым выплатить около 24 тысяч материального вреда организациям и предприятиям (из этой суммы около 19 тысяч - компенсация милиции). Также в пользу 93 потерпевших с обвиняемых взыщут около 150 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда.

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