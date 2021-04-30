«Не пришел отмечать Новый год». Нашли труп пропавшего еще в декабре мужчины из Бобруйска

Тело мужчины, которого искала милиция с декабря, нашел в лесопарковой зоне случайный прохожий. Фото: МВД.

Тело мужчины из Бобруйска, который пропал еще в декабре 2020 года, нашли в лесопарковой зоне. Обнаружил его случайный прохожий.

О пропаже мужчины в начале года заявила его тетя. Племянник должен был прийти к ней отмечать Новый год, но так и не появился. На звонки тоже не отвечал. Мужчина жил один и злоупотреблял алкоголем.

До недавнего времени поиск пропавшего не давал результатов. После того, как нашли его тело, правоохранительные органы установили и причастных к его смерти.

-Это были местные жители 35 и 40 лет, с которыми он выпивал накануне Нового года. Между собутыльниками завязалась драка, во время которой старший из них упал и не смог встать. Обидчики оттащили его вглубь леса и забросали листьями, - рассказали в пресс-службе МВД.

Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело.