Экс-директора «Гродно Азота», уволенного в январе 2021 года, назначили на новую должность

Игорь Бобырь, экс-гендиректор "Гродно Азота", будет руководить администрацией Ленинского района Гродно. Фото: hrodnalife.by

О том, что Александр Лукашенко в пятницу, 30 апреля, провел ряд кадровых назначений, сообщило БелТА. Среди других чиновников и управленцев новую должность получил и Игорь Бобырь, бывший генеральный директор завода «Гродно Азот».

Экс-гендиректора «Гродно Азота» так же президентским указом сняли с должности в январе 2021-го года. На посту руководителя завода он проработал немногим более 4 лет. А во время поствыборных событий 2020-го года запомнился тем, что вел переговоры с бастующими, заявлял, что на предприятии есть резерв специалистов, а препятствующих работе «будут отстранять».

Сейчас Лукашенко назначил Игоря Бобыря руководителем в администрации Ленинского района Гродно.

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