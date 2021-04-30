«Генералы мягкими не бывают». Александр Лукашенко назначил новых начальников УВД в трех областях

Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки. Фото: president.gov.by.

В рамках кадрового дня Александр Лукашенко назначил новых начальников УВД в трех областях – Брестской, Минской и Гродненской. Об этом сообщает пресс-служба президента.

УВД Брестского облисполкома возглавил Олег Шуляковский, до этого он работал первым заместителем начальника Гомельского УВД. УВД Минской области теперь возглавляет Александр Астрейко, который до назначения на эту должность занимал пост начальника УВД Брестского облисполкома. В Гродненской области УВД возглавил Дмитрий Резенков, который был первым заместителем начальника УВД Витебского облисполкома.

- Я в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают. Если можно мягко принимать решения - это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко, - сказал Александр Лукашенко, напутствуя новых начальников УВД. - Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей (да и транзитная страна - интересы пересекаются) - вот это вопрос.

Лукашенко также отметил необходимость делать выводы из событий, происходящих в стране, и обратил внимание на проблемы по линии криминальной милиции в некоторых областях.

-Это мне губернатор проговорился, а потом я начал, как у вас принято, копать глубже: оказывается, воровали скот и списывали на падеж. Сейчас этим вопросом занимаетесь и вы, и прокуратура. Надо посмотреть на это по стране. Это что за "рыночные" отношения? Жестко к этому вопросу надо подходить, - сказал он.

В то же время Александр Лукашенко обратил внимание новых начальников УВД на необходимость быть ближе к людям, уважать их и не допускать коррупционных проявлений, отмечает пресс-служба президента.

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