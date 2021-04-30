Теперь доступно каждому школьнику: проект МТС «Дети в интернете» уходит в онлайн

Проект МТС «Дети в интернете» уходит в онлайн. Фото: deti.mts.by

Легендарный образовательный проект компании МТС «Дети в интернете» переходит в онлайн. Теперь пройти обучение по основам кибербезопасности и онлайн-этикету сможет каждый школьник. Уроки будут доступны в YouTube, а о том, как правильно вести себя в интернете, расскажут популярные белорусские блогеры.

Как рассказали «КП» в компании, основные темы уроков - безопасные пароли, защита личных данных и этикет онлайн-общения. Школьники научатся защищать свои гаджеты, правильно общаться в сети, чтобы не стать жертвой злоумышленников, и узнают, почему стоит заботиться об онлайн-репутации.

Видеоуроки размещены на официальном YouTube-канале компании МТС. В роли учителей и ведущих выступят популярные белорусские блогеры. Проект подготовлен при поддержке Ассоциации «Кибер индустрия».

- Сегодня подрастающее поколение проводит много времени, просматривая различные ролики в интернете. Мы хотим предложить детям контент, который не только порадует их, но и принесет ощутимую пользу. Образовательный проект «Дети в интернете» посвящен основам кибербезопасности, знание которых поможет школьникам правильно серфить в интернете, - отметили в пресс-службе компании МТС.

Проект «Дети в интернете» стартовал более восьми лет назад в виде офлайн-уроков. Всего за время существования проекта мастер-классы по безопасному поведению в Сети прошли более 10 тысяч школьников. Занятия проводились во всех регионах Беларуси.