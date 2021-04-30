КГБ назвала фамилии 9 «заговорщиков» - фигурантов дела о захвате власти

КГБ Беларуси инициирует экстрадицию из Литвы, США и Украины 5 обвиняемых по делу о госперевороте. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КГБ Беларуси назвал фамилии 9 человек - обвиняемых по уголовному делу о захвате государственной власти (ч.1 ст.357 УК РБ). Об этом сообщает БелТА со слова Андрея Яроша, официального представителя Комитета госбезопасности.

Так в КГБ заявили о привлечении в качестве обвиняемых по делу 9 человек. Ранее в отношении 4 фигурантов КГБ заявляло о том, что им предъявили обвинения, и они признали вину.

Сейчас Андрей Ярош перечислили 9 имен, назвав в качестве обвиняемых Александра Федуту, Юрия Зенковича, Григория Костусева, Ольгу Голубович, Дмитрия Щигельского, Александра Перепечко, Павла Кулаженко, Виталия Макаренко и Игоря Макара.

- Федута, Зенкович, Костусев и Голубович содержатся в следственном изоляторе КГБ. В отношении Щигельского, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макара Генеральной прокуратурой заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировал представитель КГБ.

Уточняется, что следственным управлением КГБ направлена просьба об оказании правовой помощи в учреждения юстиции США. Белорусское КГБ просит помочь в установлении местонахождения фигурантов, а также в проведении их допросы и иных действий для расследования уголовного дела. Одновременно белорусскими правоохранителями инициируется экстрадиция из Литвы, США и Украины 5 обвиняемых по делу.

- Комитет госбезопасности ожидает получить от американских и других зарубежных партнеров оперативную и всестороннюю проработку наших запросов, а также положительное решение вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности, - подчеркнул Ярош.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пресс-секретарь Путина оценил масштаб подготовки госпереворота в Беларуси.

По словам Дмитрия Пескова, Россия четко понимает уровень вовлеченности американской стороны в ситуацию в Беларуси (подробности).

Журналистку tut.by Катерину Борисевич поставили на учет как склонную к экстремизму.

Борисевич должна выйти на свободу уже 19 мая (подробности).

Владимир Макей дал интервью телеканалу Euronews.

Глава белорусской дипломатии назвал действия силовиков и властей в 2020-ом году в Беларуси «абсолютно адекватными» (подробности).