В Министерстве обороны рассказали о нарушении воздушного пространства Беларуси со стороны Польши. Оно длилось одну минуту

Материалы объективного контроля, подтверждающие факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь 29 апреля 2021 г. Фото: Министерство обороны РБ.

О нарушении Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве сообщила пресс-служба Министерства обороны. Это произошло в 2.02 29 апреля в районе населенного пункта Козловичи, говорится в сообщении. Границу нарушил вертолет МИ-24, который летел со стороны Республики Польша.

Уже через минуту, в 2.03, вертолет-нарушитель покинул территорию Беларуси в районе населенного пункта Теребунь. Его сопровождали средства ПВО.

-В связи с данным инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Республике Беларусь, которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения Государственной границы Республики Беларусь, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах, - сообщает Министерство обороны.

Военному дипломату указали также на отсутствие результатов разбирательства по факту нарушения границы в воздушном пространстве 12 апреля. Напомним, польская сторона выразила предположение, что нарушить воздушное пространство мог дрон контрабандистов.